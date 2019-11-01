وخلال عرض المصارعة لـ(WWE))، شهدت جولات النزال مفاجآت كبيرة، حيث انتهت أبرز العروض على غير المتوقع.

وانتهى أول عرض بفوز سريع لبروك ليسنر الملقب بـ"الوحش" على نظيره كين فيلاسكيز، بعدما أجبره ليسنر على الاستسلام بعدما نفذ عليه حركة الإخضاع "كامورا لوك".

وبعد استسلام فيلاسكيز رفض ليسنر تركه، مما جعل ري ميستيريو يتدخل ويضرب ليسنر بالكرسي المعدني، ليغضب الوحش الكبير ويعتدي على ميستيريو ويخرجه خارج الحلبة، لكن ميستيريو تمكن من العودة مرة أخرى واعتدى على ليسنر بعدة ضربات قوية بالكرسي المعدني أجبرت الأخير على الخروج من الحلبة مسرعا.

وفي نزال مثير آخر، نجح الملاكم العالمي، تايسون فيوري، الذي لم يهزم من قبل، في الحفاظ على لقب "الذي لا يقهر"، بعدما تفوق على برون سترومان، الشهير بـ "الوحش"، بعد نزال شرس شهد العديد من التقلبات.

ودخل الملاكم الشهير إلى الحلبة مرتديا الثوب السعودي والغترة والعقال التقليديين وسط ترحيب كبير من الجماهير السعودية.

أما الحدث الرئيسي للعرض، فقد انتهى بفوز براي وايت، الشهير بـ"ذا فيند"، بلقب "اليونيفرسال" بعد مباراة مثيرة شهدت الكثير من الأحداث العنيفة، إثر تغلبه على حامل اللقب سيث رولينز.

وفي النزال الشهير المنتظر بين فريق الأسطورة هولك هوغان المكون من رومان رينز وريكوشيه وروسيف وشورتي جي ومصطفى علي، وفريق الأسطورة ريك فلير المكون من راندي أورتن وكينغ كوربن وبوبي لاشلي وشينسكي ناكامورا ودرو ماكنتاير.

وفي نهاية النزال المثير الذي استغرق وقتا طويلا، نجح فريق هوغان بقيادة رينز من الفوز على فريق نظيره فلير، وسط اشتعال الاحتفالات بين الجماهير.

وفي نزال آخر مثير، واجه آيه جي ستايلز نظيره هامبرتو كارييو في مواجهة قوية نجح فيها ستايلز في الفوز، واحتفل برفع حزام لقب الولايات المتحدة.

وخلال نزال آخر بالعرض شهد ظهور المصارع السعودي منصور للمرة الثانية في وطنه بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا في الفوز بأكبر "باتل رويال" في التاريخ في موطنه، وسط احتفال كبير بين الجماهير، وواجه منصور نظيره سيزارو في نزال مثير، تمكن فيه منصور من الفوز.

أما نزال لقب "كأس العالم" في فرق الزوجي تفوق فريق ذا أو سي ليحصد للقب، في نزال شهد مشاركة 9 فرق.