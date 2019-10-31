وسقط رونالدو بعد إعاقة من أنطونيو سانابريا، وأشار الحكم إلى علامة الجزاء رغم أن الاحتكاك كان بسيطا، وأكد حكم الفيديو المساعد قراره في مراجعة سريعة.

وهز المهاجم البرتغالي، الذي شعر بالغضب من قرار حكم الفيديو المساعد قبلها بلحظات، الشباك من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وفق ما ذكرت "رويترز".

ولعب جنوة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد حصول فرانشيسكو كاساتا على بطاقة حمراء بسبب جذب قميص باولو ديبالا.

ويملك يوفنتوس 26 نقطة من عشر مباريات، ويتقدم بنقطة واحدة على إنتر ميلان الذي هزم بريشيا 2-1، الثلاثاء.