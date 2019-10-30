وخاض نادي "جيمناسيا لابلاتا" الأرجنتيني، الذي يتولى مارادونا تدريبه، مباراة ضد "نيولز أولد بويز"، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، وقد انتهت بفوز الأول بـ4 أهداف دون مقابل.

وقبل بدء المباراة، خطف مارادونا الأنظار بالكرسي الضخم الذي وفره له نادي نيولز، احتفالا بعيد ميلاده، ليجلس عليه النجم الأرجنتيني قرب خط التماس، فيما التف حوله أعضاء من جهازه الفني.

وقبل بدء المباراة، أظهرت صور مارادونا وهو يوقع على الكرسي، ثم يجلس باسترخاء على الكرسي ليحتسي شرابا.

أما المفاجأة الأخرى، فكانت تخصيص كاميرا عٌرفت بـ"كاميرا مارادونا"، لتقوم بتصويره فقط حتى يتسنى لمحبيه ممن لم يحضروا المباراة، مشاهدة ردود أفعاله.