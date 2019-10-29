وعبر لامبارد عن ارتياحه للتحسن الكبير الذي طرأ على نتائج فريقه منذ بداية الموسم حيث حقق سبعة انتصارات وسجل 21 هدفا.

وقال "نستهدف الفوز بكل الكؤوس ... نعم، نهدف للفوز بكافة الألقاب، وبالتأكيد سوف نخوضها بشكل احترافي ونرغب في الفوز بكل مباراة".

وتابع "سنلعب بالقدر نفسه من التركيز كما في مبارياتنا في الأسبوع الماضي ونواصل في الأسبوع الذي يليه. على كل لاعب في تشلسي أن يبذل قصارى جهده في كل مباراة سعيا إلى الفوز بها".

ويواجه تشيلسي مانشستر يوناتيد، مساء الأربعاء، في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.