ونشر "السلطان" صاحب الـ38 عاما مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال في بدايته وباللغة الإسبانية "أهلا إسبانيا"، قبل أن يضيف: "خمنوا ماذا سيحدث. أنا عائد"، علما أنه لعب موسما واحدا في إسبانيا بقميص برشلونة.

ولم يكشف "إبرا" عن وجهته المقبلة، لكن وفقا لتقارير إعلامية فإن نجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق غير متهم بتجديد عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي.

وبالإضافة إلى سان جرمان، لعب زلاتان لعدة أندية عريقة في أوروبا وحقق معها العديد من الألقاب، وأبرزها أياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلانو وميلان ويوفنتوس في إيطاليا، ومانشستر يوناتيد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن زلاتان في حال عودته إلى الليغا لن يتوجه إلى برشلونة، لكن ربما قد يلعب لصالح أحد قطبي العاصمة، ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد.