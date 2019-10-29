وذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، أن كلا من رونالدينيو وكاكا وريفالدو سيشاركون في مباراة ودية على أرضية ملعب "سامي أوفر" في حيفا، مساء الثلاثاء.

وتابعت الصحيفة أن "أساطير البرازيل سيواجهون أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإسرائيلية، حيث يلعبون ضد تشكيلة تضم لاعبين مثل أريك بينادو ويانيف كاتان.

وتهدف هذه المبادرة الرياضية إلى "تعزيز التعايش والسلام بين البرازيل وإسرائيل"، حسبما يقول المنظمون.

وكان رونالدينيو نشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وهو في مدينة حيفا، مع كلمة "شالوم" العبرية التي تعني "سلام".

وبعد نهاية المباراة، سيجري تنظيم احتفال خاص وتقديم عرض للرقص البرازيلي الشهير، المعروف بـ"السامبا"، حسب "جيروسالم بوست".