وجاء في بيان الاتحاد، أن لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، الذي طرد بعد صافرة النهاية، اقترب "بطريقة تهديدية" من الحكم المساعد، وتوجه إليه "بكلمات نابية" قبل أن يدفعه.

كما وتم تغريم الدولي الفرنسي السابق غرامة قدرها 20 ألف يورو، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وظهر ريبيري غاضبا من مدربه فيتشينزو مونتيلا عندما أخرجه في الدقيقة 74 من اللقاء، وأظهرت الكاميرات مرارا وتكرارا من مقاعد البدلاء امتعاضه من قرار المدرب.

ولم تهدأ أعصاب ريبيري مع مرور الدقائق حيث قام بدفع الحكم المساعد مرتين بعد اللقاء وهو في طريقه إلى غرف تبديل الملابس، في ظل احتجاحات لاعبي فيورنتنيا على هدف الفوز المتأخر للاتسيو في الدقيقة 89 ومنح الحكم ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل الضائع أهدرها فيليبي كايسيدو.

وأكد موقع الاتحاد الإيطالي حصول ريبيري على بطاقة حمراء بعد اللقاء، فيما أشارت تقارير صحفية محلية إلى إمكانية إيقافه لأربع مباريات.

وقد اعتذر ريبيري عن تصرفاته عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "كنت متوترا كثيرا وأشعر بخيية أمل، أتمنى أن تتفهموا حالتي المزاجية في حينها".

ويحتل فيورنتينا المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات، ثلاث هزائم ومثلها تعادلات.