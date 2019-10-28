وقال فيدرر الفائز الأحد، بدورة بازل السويسرية للمرة العاشرة في مسيرته "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الانسحاب من دورة باريس، لا بد لي من إعفاء نفسي لأنني أريد أن ألعب لأطول فترة ممكنة، أنا آسف لكل المشجعين في فرنسا لكنني سأراهم العام المقبل في رولان غاروس".

وبدوره، قال مدير الدورة غي فورجيه "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل إزاء هذا الانسحاب المتأخر وخاصة بالنسبة للجمهور".

وتعد هذه النسخة من دورة باريس مثيرة ومليئة بالتحديات كونها ستحسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لبطولة الماسترز الختامية في لندن، وصدارة تصنيف اللاعبين المحترفين لنهاية العام.

وستكون صدارة الصربي نوفاك جوكوفيتش مهددة من الإسباني رافايل نادال بحسب نتائجهما في الدورة، علماً أن امكانية المواجهة بينهما لن تكون الا في المباراة النهائية.

وشارك فيدرر العام الماضي في باريس لأول مرة منذ عام 2015، وخرج من الدور نصف النهائي على يد جوكوفيتش 6-7 و7-5 و6-7.

ونقلت "فرانس برس" عن فيدرر قوله الأحد بعد تتويجه بلقب بازل "أنا سعيد وأشعر أن لياقتي جيدة، سألتقي مع فريقي (الاثنين) لمناقشة المشاركات في العام القادم وما ان كنت سألعب في باريس أم لا".