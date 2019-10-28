ووضع إيدن جيكو روما في المقدمة في الشوط الأول قبل أن يتعادل تيو هرنانديز لميلان مع بداية الشوط الثاني.

وسجل نيكولو زانيولو هدف الفوز بعد 59 دقيقة لينجح روما في تجاوز كالياري إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف نابولي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال باولو فونسيكا مدرب روما لمحطة سكاي سبورت إيطاليا "قدم اللاعبون أداء جيدا وقاتلوا بكل قوة لكن ليس من السهل في الوقت الحالي أن تخوض ثلاث مباريات في أسبوع. إنهم يستحقون ما وصلوا إليه.

"خاض زانيولو مباراة عظيمة وسجل هدفا مهما لنا وحصدنا ثلاث نقاط في غاية الأهمية".

وحصد المدرب ستيفانو بيولي نقطة واحدة من أول مباراتين له مع ميلان منذ أن حل بديلا لماركو جيامباولو بعد أن تعادل 2-2 مع ليتشي في أول ظهور له مع الفريق على استاد سان سيرو.

ويحتل ميلان المركز 12 برصيد عشر نقاط بعد أن فاز مرة واحدة في آخر ست مباريات.

وقال بيولي "توقعت ما هو أكثر. على مدار المباراتين، اسهمنا وبصراحة في عدم تحقيقنا للانتصار. ارتكبنا أخطاء كانت واضحة للغاية بالنسبة لفريق في مثل مكانتنا".

وجاءت مواجهة اليوم مثيرة وشهدت أخطاء دفاعية أدت لتسجيل الأهداف الثلاثة.

وكان جيكو غير مراقب تماما ليسجل من ضربة رأس عند القائم البعيد إثر ركلة ركنية من جوردان فيرتوت.

وتعادل ميلان بعد عشر دقائق على بداية الشوط الثاني حيث حصل هرنانديز على وقت ومساحة للسيطرة على تمريرة عرضية من دافيدي كالابريا قبل أن يسدد في مرمى الحارس باو لوبيز.

لكن الفريق صاحب الأرض عاد للتقدم عقب مرور أربع دقائق بعد أن فقد كالابريا الكرة بسهولة ليسدد زانيولو من عند حافة منطقة الجزاء.

وفي وقت لاحق الأحد، أحرز تشيرو إيموبيلي هدفا بضربة رأس في الدقيقة 89 ليمنح لاتسيو الفوز 2-1 خارج ملعبه على فيورنتينا ويتقدم فريق العاصمة الإيطالية إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف روما.

ووضع خواكين كوريا الفريق الزائر في المقدمة في الشوط الأول قبل أن يعادل فيدريكو كييزا النتيجة، لكن إيموبيلي هز الشباك قرب النهاية ثم أضاع البديل فيليبي كايسيدو ركلة جزاء لصاح لاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع.