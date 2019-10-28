وهز المهاجم الأرجنتيني إيكاردي ومهاجم فرنسا مبابي الشباك في الشوط الأول ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة من 11 مباراة ويترك مرسيليا في المركز السابع ولديه 16 نقطة.

وسجل إيكاردي الآن سبعة أهداف في آخر سبع مباريات بينما هز مبابي الشباك خمس مرات في مباراتين مع الفريق الباريسي الذي لعب بدون نيمار المصاب.

ولم ينتصر مرسيليا على باريس سان جيرمان في آخر 20 مواجهة بينهما بجميع المسابقات منذ 2011، وهو العام الذي استحوذت فيه قطر على نادي العاصمة قبل إنفاق أكثر من مليار يورو على ضم لاعبين جدد.