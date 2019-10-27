وفاجأ توتنهام ليفربول بهدف مبكر في الثانية 47 عبر قائده هاري كين، لكن ليفربول رد بهدفين في الشوط الثاني عبر قائده جوردان هندرسون (52) ونجمه الدولي المصري محمد صلاح (75 من ركلة جزاء).

وبتسجليه الهدف الثاني لليفربول في مرمى توتنهام، نجح محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 50 في 58 مباراة خاضها مع ليفربول. وأصبح أول لاعب يصل لهذا العدد في مباريات أقل، منذ روجر هانت الذي وصل للهدف الـ50 في 55 مباراة.

الفوز هو التاسع لليفربول هذا الموسم والأول بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 28 نقطة مقابل 22 لمانشستر سيتي الفائز على ضيفه استون فيلا 3-صفر السبت، فيما مني توتنهام بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتابع أرسنال نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام جاره كريستال بالاس 2-2.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوزه الكبير والثمين على مضيفه نوريتش سيتي 3-1. وهو الفوز الأول لمانشستر يونايتد بعد تعادلين وخسارتين والثالث هذا الموسم والاول خارج قواعده، فرفع رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى المركز السابع.

وانتزع ولفرهامبتون نقطة ثمينة من مضيفه نيوكاسل عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وكان نيوكاسل في طريقه لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف لمدافعه جمال لاسيل منذ الدقيقة 37، بيد أن ولفرهامبتون أدرك التعادل في الدقيقة 73 عبر مدافعه الإسباني جوني كاسترو.