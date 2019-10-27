وبهذه العقوبة، تقدم سيباستيان فيتل إلى الصف الأمامي الذي يهيمن عليه فيراري الآن، كما ارتقى لويس هاميلتون إلى المركز الثالث مما يعزز فرص السائق البريطاني في حسم لقبه السادس في بطولة العالم الأحد.

ومنذ عودة السباق الذي يقام على ارتفاع كبير عن سطح البحر إلى جدول فورمولا 1 في 2015، انطلق الفائز دائما من الصف الأمامي.

وقال لوكلير بعد تأهله في المركز الثاني على الحلبة "أعتقد أن من الواضح للجميع أن عندما توجد رايات صفراء فإن عليك التقليل من سرعتك... أعتقد أن هذا واضح لكل السائقين. إنها الأساسيات".

وانتهت التجارب التأهيلية في إثارة بعد تعرض فالتيري بوتاس زميل هاميلتون إلى حادث كبير في المنعطف الأخير لينتشر حطام سيارته على الحلبة.

وتحدث فرستابن، الفائز بسباق المكسيك في العامين الماضيين، بنبرة متحدية في مؤتمر صحفي بعد التجارب التأهيلية عندما أقر بأنه لم يقلل من سرعته عند ظهور الرايات الصفراء التي تحذر من وجود حادث.

وقال السائق الهولندي البالغ من العمر 22 عاما "كنت أعرف أن فالتيري تعرض لحادث".

وردا على سؤال عما إذا كان قلل من سرعته، قال فرستابن "لم يكن الأمر كذلك، هل بدا كذلك؟"

ويستطيع هاميلتون حسم اللقب قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم لو صعد على منصة التتويج في حلبة أوتودرومو هرمانوس رودريجيز أو حقق 14 نقطة أكثر من بوتاس.

وحصل بوتاس على الضوء الأخضر للمشاركة في السباق بعد فحوص طبية، لكن مرسيدس يواجه ليلة مليئة بالعمل من أجل إصلاح الأضرار الضخمة التي أصابت سيارة السائق الفنلندي.

وهذا ثاني سباق على التوالي يهيمن فيه فيراري على الصف الأمامي على خط الانطلاق والمرة السادسة على التوالي التي ينطلق فيها الفريق الإيطالي من المقدمة. وهذه أيضا سابع مرة ينطلق فيها لوكلير من المركز الأول.