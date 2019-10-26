وفي بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، السبت، أبدى آل الشيخ، الذي أعلنه الخطيب رئيسا شرفيا للنادي قبل أن يتنازل عن المنصب لاحقا، استعداده لتقديم الدعم للنادي، ورفضه لاستخدام اسمه في الإساءة للأهلي.

وقال آل الشيخ في منشوره: "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي. اختلفت معهم وتعرضت للسب من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرا. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".

وتابع المسؤول السعودي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: "عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا. وعندما مرض دعوت له بالشفاء. هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا".

وختم آل الشيخ بيانه القصير قائلا: "أنا أعلن من الآن أنني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له أو التقليل منه. وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان. أتمنى أن تفهم الرساله جيدا. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".

وبعد أن كان آل الشيخ مقربا من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، حيث دعمه بصفقات كبيرة، نشبت خلافات بين الطرفين أدت إلى هوة استمرت عدة أشهر.