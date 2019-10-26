ويعد فوز ليستر سيتي أكبر انتصار بمباراة خارج الأرض في تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما ذكرت "رويترز".

وسجل لليستر سيتي كل من جيمي فاردي " 3 أهداف"، أيوزي بيريز "3 أهداف"، وهدف لكل من جيمس ماديسون، وبن تشيويل، ويوري تيليمانس.

وبهذا الفوز، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة، ليتربع على المركز الثاني مؤقتا، في حين تجمد رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز 18.