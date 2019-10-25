وذكر موقع "كالتشو ميركاتو" أن رونالدو نفذ 28 ركلة حرة مع يوفنتوس منذ انضمامه في بداية الموسم الماضي لكنه فشل في تسجيل أي هدف منها، حيث تصدى الحراس لسبع ركلات وسدد ركلتين خارج المرمى بينما اصطدمت 19 ركلة بالحائط البشري.

وأضاع ركلتين جديدتين أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطا لأوروبا يوم الثلاثاء الماضي ليتعرض لحملة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في وجود اثنين من المتخصصين في تسديد الركلات الحرة وهما ميرالم بيانيتش وباولو ديبالا.

ولم يبد ساري اهتماما كبيرا بهذه المسألة خلال ظهوره في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وقال المدرب الإيطالي "الركلات الحرة؟ نملك خيارين للتسديد بالقدم اليمنى وهما بيانيتش ورونالدو ويمكنهما حسم الأمور فيما بينهما كما يحدث في أي فريق آخر".

ويملك اللاعب البالغ عمره 34 عاما سجلا متواضعا مع منتخب البرتغال أيضا في هذه الركلات حيث أخفق في أول 44 محاولة في بطولة أوروبا وكأس العالم، قبل أن ينجح أخيرا في هز الشباك بهذه الطريقة خلال التعادل 3-3 مع إسبانيا في كأس العالم العام الماضي.

ويحل يوفنتوس، متصدر الدوري برصيد 22 نقطة من إجمالي 24 والذي لم يخسر حتى الآن تحت قيادة ساري منذ انطلاق الموسم، ضيفا على ليتشي الصاعد للأضواء غدا السبت.

وقال ساري إن رونالدو قد يحصل على راحة في مرحلة ما دون تحديد موعدها.

وتابع "سيحصل على راحة لكن لا أعرف متى. أتحدث معه يوميا عن شعوره في الملعب وعن أرقام تأتي من أطباء ومتخصصي الأحمال البدنية بعد انتهاء المباريات وسنتخذ القرار بناء على حالته".