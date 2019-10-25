وأوضح المصدر أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، يعتقد أن مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، هو "القطعة المفقودة" في فريقه.

وحسب "آس"، فإن بيريز يدرك أن مهمة جلب مبابي إلى مدريد ستكون معقدة جدا، على اعتبار أن سان جرمان أكد في أكثر من مناسبة أنه ليس مستعدا لبيع نجومه، وهو الموقف نفسه الذي برز مع نيمار دا سيلفا، حين حرم من العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وكشفت الصحيفة أن العلاقة "الإيجابية" بين إدارة ريال مدريد ونظيرتها الفرنسية، يمكن أن تضمن فتح باب التفاوض من أجل ضم مبابي، وتوقعت أن يصل سعر اللاعب إلى نحو 300 مليون يورو.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة قد أكدت قبل أشهر عزم الفريق الريالي تقديم عرض بقيمة 280 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مبابي.

وتعاقد الفريق الباريسي مع مبابي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي، لكن أنباء انتقاله إلى النادي الملكي لم تتوقف من وقتها، لا سيما بعد عودة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق.