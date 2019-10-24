وأصبح مساء الأربعاء المهاجم النرويجي إيرلنغ براوت هالاند أول لاعب يسجل 6 أهداف في أول 3 مباريات بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليعتلي هداف نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي قائمة هدافي أقوى بطولات العالم.

وسجل هالاند هذا الموسم 20 هدفا حتى الآن، في 13 مباراة خاضها بجميع المسابقات مع ناديه، وهو ثالث أعلى معدل تهديفي في كل أوروبا.

وبرز هالاند للأضواء بتسجيله 9 أهداف كاملة مع منتخب بلاده النرويج، في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في بولندا الصيف الماضي، خلال مباراة النرويج أمام هندوراس، والتي انتهت بنتيجة 12-0.

ولم تكن انطلاقة النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، في عالم كرة القدم، مقاربة لأرقام الهداف النرويجي.

وانتظر ميسي للمباراة رقم 17 في دوري أبطال أوروبا للوصول لهدفه السادس في البطولة، بينما جاء هدف رونالدو السادس في مباراته الـ32، بينما لم يحتاج هالاند سوى لـ3 مباريات للوصول لـ6 أهداف.

يذكر أن رونالدو (127 هدفا) وميسي (113 هدفا)، هما الهدافان التاريخيان لدوري الأبطال اليوم، بفارق كبير عن ملاحقيهما.

تألق النجم النرويجي الشاب، ذو البنية الضخمة، جذب أنظار كبرى أندية أوروبا، وآخرها مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان، اللذان يسعيان للتعاقد مع شاب قد يكون "أسطورة" الجيل المقبل في عالم الكرة.