ولم يكن الفوز سهلا مثلما تشير النتيجة لكن ثنائية تشامبرلين الذي كان يلعب أول مباراة له في المسابقة منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في الدور قبل النهائي أمام روما قبل 18 شهرا إضافة لهدفي ساديو ماني ومحمد صلاح حسمت النقاط.

وسجل جينك هدف العزاء عبر ستيفن أودي.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط متأخرا بنقطة عن نابولي متصدر المجموعة الخامسة رغم أن الليلة بدأت بشكل سيء بعد إزالة لافتة للمهاجم ديفوك أوريجي من الملعب اعتبرها ليفربول عنصرية.

وضع أوكسليد-تشامبرلين ليفربول في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد دقيقتين لكن جينك لم يستسلم.

ولاحت للفريق البلجيكي عدة فرص ذهبية للتعادل ورغم أنه حقق ذلك برأسية مبوانا ساماتا بعد 26 دقيقة فان المحاولة الغيت بداعي وجود تسلل.

وواصل جينك محاولاته لكن أوكسليد-تشامبرلين أراح ليفربول في الدقيقة 57 بإنهاء رائع لهجمة من خارج المنطقة.

وجعل ماني النتيجة 3-صفر بعد أن أنهى تحركا رائعا في الدقيقة 77 وأكمل صلاح الرباعية بهدف من طراز رفيع بعد أن خارت قوى لاعبي جينك.