وسجل البديل البلجيكي ميشي باتشواي هدفا متأخرا ليقود تشيلسي للفوز 1-0 على مستضيفه أياكس أمستردام الأربعاء، ليحقق ثاني انتصاراته في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، بعد مباراة مثيرة وسريعة في ملعب يوهان كرويف.

ونجحت تبديلات المدرب فرانك لامبارد في آخر المباراة، حيث حصل باتشواي على الكرة من زميله البديل كريستيان بوليسيك في الدقيقة 86، ليحرز هدف المباراة الوحيد لينهي تشيلسي المواجهة بقوة.

ويملك تشيلسي وأياكس الآن 6 نقاط لكل منهما، بانتضار مباراة فالنسيا الإسباني وليل الفرنسي، الفرق المتبقية بالمجموعة.

وحفلت المباراة بالندية والسرعة بسبب التشكيلة الشابة للفريقين، لكنها شهدت القليل من الفرص الخطيرة، حيث وقف المدافعون بالمرصاد لمحاولات المهاجمين.

وفي مباراة أخرى، انتصر نادي لايبزيغ الألماني على ضيفه زينت سان بطرسبرغ الروسي، بنتيجة 2-1، في منافسات المجموعة السابعة من البطولة.