وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 18 ديسمبر المقبل، موعدا لـ"الكلاسيكو" المرتقب، وذلك بعد تأجيله من موعده الذي كان مقررا السبت المقبل.

وعلى غير العادة، سيقام "الكلاسيكو" في منتصف الأسبوع، الأربعاء، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت برشلونة المستضيف.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

ويشهد إقليم كتالونيا توترا منذ أن قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين الماضي بسجن 9 قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وأفادت تقارير صحافية محلية أن ريال مدريد وبرشلونة رفضا فكرة إقامة المباراة في العاصمة مدريد، إلا أنهما وافقا على فكرة تأجيل موعدها بسبب أعمال الشغب.