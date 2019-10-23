كما سجل المهاجم سيرجيو أغويرو هدفين في الشوط الأول باستاد الاتحاد لكن الجناح الإنجليزي الدولي سترلينغ كان نجم المباراة الأول ليحقق سيتي انتصاره الثالث في ثلاث مباريات ويتقدم بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه بعد انتهاء نصف مباريات دور المجموعات.

وخسر أتلانتا كل مبارياته الثلاث في مشاركته الأولى بدوري الأبطال لكنه بدأ المباراة بقوة عندما تقدم عبر رسلان مالينوفسكي من ركلة جزاء.

وكان رد سيتي قاسيا رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الشاب فيل فودين لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 83.

وأظهر أتلانتا طموحا جديرا بالإعجاب في الدقائق الأولى ونال المكافأة في الدقيقة 28. ونفذ مالينوفسكي ركلة الجزاء بنجاح بعد إعاقة من فرناندينيو ضد يوسيب إيلتشيتش داخل المنطقة.

وإذا كان سيتي تأثر بالهدف الذي سكن شباكه، فإنه لم يظهر ذلك وزاد من إيقاع لعبه.

وعادل النتيجة بعد ست دقائق لاحقة عندما حول أغويرو كرة سترلينغ العرضية الرائعة إلى الشباك من مدى قريب.

وحصل سترلينغ على ركلة جزاء عندما سقط بعد تدخل من المدافع أندريا ماسييلو، وسدد أغويرو في الشباك من علامة الجزاء ليمنح سيتي التقدم، لكن الشوط الأول انتهى بصورة مريرة لبطل إنجلترا عندما غادر رودري الملعب متأثرا بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ليحل محله جون ستونز العائد هو الآخر من الإصابة.

وسجل سترلينغ الهدف الذي كان يستحقه في الدقيقة 58 بعد أن مرر كيفن دي بروين إلى فودين داخل المنطقة ومرر الأخير كرة سهلة إلى الجناح الدولي ليضعها في الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى أحرز سترلينج هدفا آخر، إذ تلقى الكرة في مساحة خالية في اليسار وتجاوز أحد المدافعين قبل أن يسدد بطريقة رائعة في الشباك، ثم اختتم ثلاثيته بعد تمريرة عرضية من رياض محرز.

وكان بوسع سترلينغ إضافة هدف رابع عندما وضعته تمريرة فودين الممتازة في موقف انفراد لكنه وضع الكرة خارج المرمى.