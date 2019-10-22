وتعرض المدافع القطري للإيقاف لفترة 5 أشهر، متضمنة الإيقاف في مباراة الفريق أمام الهلال السعودي بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء، بالإضافة لتغريمه 5 آلاف دولار.

وجاء الإيقاف بعد اعتداء حسن على حكم مباراة فريقه أمام الهلال قبل أسابيع، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتهجم عبدالكريم حسن بطريقة عدائية على حكم اللقاء العماني أحمد الكاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء بسبب احتكاك على لاعب الهلال.

وبدأ حسن بالتوجه تجاه الكاف، بعد إشهار البطاقة الصفراء، قبل أن يقترب منه كثيرا ويبدأ بالصراخ في وجهه، مما أجبر الكاف لإشهار البطاقة الحمراء.

ولن يشارك المدافع القطري في البطولات الآسيوية كافة، حتى 20 مارس المقبل.

ويذكر أن الهلال هزم السد بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب بالدوحة، مما جعله قريبا جدا من المباراة النهائية الآسيوية، بانتظار إياب الثلاثاء.