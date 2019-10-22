كما انضم للقائمة المختصرة زملاء فان دايك في ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وجورجينيو فينالدم وأليسون بيكر، بجانب رحيم سترلينغ ورياض محرز وكيفن ديبروين وبرناردو سيلفا وسيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي.

وضمت القائمة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة، اللذين فازا بالجائزة معا 10 مرات، لكن نيمار زميل ميسي السابق، الذي يلعب حاليا في باريس سان جرمان، غاب عن الترشيحات.

ودخل القائمة المختصرة أيضا سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وهوغو لوريس حارس الفريق اللندني، لكن لم يكن هناك مكان لزميلهما هاري كين بينما كان بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أحد اللاعبين الكبار الآخرين الغائبين.

وفيما يلي القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا:

ليفربول.. فيرجيل فان دايك. روبرتو فيرمينو. أليسون بيكر. جورجينيو فينالدم. ترينت ألكسندر-أرنولد. ساديو ماني. محمد صلاح.

مانشستر سيتي.. برناردو سيلفا. رياض محرز. كيفن دي بروين. رحيم سترلينغ. سيرخيو أغويرو.

توتنهام هوتسبير.. سون هيونغ-مين. هوغو لوريس.

برشلونة.. ليونيل ميسي. أنطوان غريزمان. فرينكي دي يونغ. مارك-أندريه تير شتيغن.

ريال مدريد.. إيدن هازارد. كريم بنزيمة.

يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو. ماتيس دي ليخت.

بايرن ميونيخ.. روبرت ليفاندوفسكي.

أياكس أمستردام.. دوسان تاديتش. دوني فان دي بيك.

باريس سان جرمان.. كيليان مبابي. ماركينيوس.

أرسنال.. بيير-إيمريك أوباميانغ.

نابولي.. كاليدو كوليبالي.

أتليتيكو مدريد.. جواو فيلكس.