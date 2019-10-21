وعبر عدد من نجوم المستديرة عن رأيهم في المقارنة الجدلية لاختيار الأفضل بالتاريخ، في وقت طالب فيه آخرون بالتوقف عن هذا الأمر، كونه "غير منطقي".

ويقول متابعون إن المقارنة ستبقى مستمرة طالما أن اللاعبين حققا معا إنجازات كثيرة وغير مسبوقة، فيما يشير آخرون إلى أن ميسي لن يتفوق أبدا على مارادونا طالما لم يفز بعد بكأس العالم مع منتخب بلاده.

وخلال الأيام الماضية، راجت على المواقع الاجتماعية صورة نادرة تظهر ميسي ومارادونا يلعبان في فريق واحد، وهم أمر لم يحدث إلا مرة واحدة.

وأثارت الصورة الكثير من الفضول، فيما تساءل بعض النشطاء عن تاريخ التقاطها ومناسبتها.

ويعود تاريخ الصورة إلى عام 2005، حين كان مارادونا يبلغ من العمر 45 عاما، فيما لم يتجاوز "ليو" آنذاك 18 عاما.

وحمل الأسطورتان قميصا واحدا خلال مباراة ودية خيرية تحت عنوان "إلى الملعب من أجل الابتسامة"، نظمتها جمعية "بوبي" الأرجنتينية، التي يقودها خافيير زانيتي.

ولعب ميسي ومارادونا جنبا إلى جنب على أرضية ملعب "بوكا جونيورز" يوم 27 ديسمبر 2005، وذلك بهدف نبيل هو جمع الأموال لمساعدة الأطفال الفقراء في الأرجنتين.