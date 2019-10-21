واستمع الحكم فابيو ماريسكا إلى الهتافات قرب نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب لويجي فيراريس في سامبدوريا، الأحد.

وغادر الحكم وفييرا الملعب معا عقب نهاية الشوط الأول، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك داخل الملعب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وفييرا، هو لاعب أسود البشرة ولد في غينيا بيساو، ويلعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 سنة.

من جانبه، نشر نادي روما اعتذارا على موقعه على صفحة تويتر قال فيها: "يود نادي روما أن يعتذر لرونالدو فييرا عن الهتافات العنصرية التي تعرض لها".

وأضاف: "روما لن تتسامح مع العنصرية من أي نوع، وسيدعم النادي السلطات في تحديد وحظر أي شخص بعد إدانته بالهجوم العنصري ( اللفظي) على لاعب خط الوسط".

وتعد الهتافات العنصرية ضد فييرا، الأحدث في سلسلة الحوادث العنصرية التي شهدها الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد هتافات استهدفت كل من روميلو لوكاكو وفرانك كيسي ودالبرت هنريكي.