وافتتح مارتينيز التسجيل بعد دقيقتين من البداية قبل أن يتعادل دومينيكو بيراردي، لكن لوكاكو أعاد التقدم لإنتر بتسديدة قوية، ثم هز الشباك مجددا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ووسع مارتينيز الفارق إلى 4-1 من علامة الجزاء بعد العودة من الاستراحة، لكن ساسولو انتفض وسجل هدفين عبر فيليب ديوريتشيتشو جيريمي بوجا.

وتوترت أعصاب فريق المدرب أنطونيو كونتي في الدقائق الأخيرة مع ضغط أصحاب الضيافة لانتزاع تعادل تاريخي.

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر بينما يتفوق بأربع نقاط على أتلانتا الثالث في جدول الترتيب.