وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، بأن لاعبي فيراكروز لم يحركوا ساكنا حتى مرور 4 دقائق على انطلاق المباراة.

واستغل لاعبو تيغريز الفرصة، فأحرزوا هدفين خلال هذه الدقائق المعدودة، وبعد الهدفين، استأنف لاعبو فيراكروز المباراة، التي انتهت لصالح تيغريز بـ3 أهداف مقابل هدف واحد لفيراكروز، سجله في الدقائق الأخيرة.

وفي بداية المباراة، ذهل لاعبو تيغريز بقرار منافسيهم، ولم يكونوا يدركون ما يدور، لكن بعدما اتضحت القصة أمر مدرب الفريق ريكاردو فيريتي لاعبيه بالمضي قدما وتسجيل الأهداف.

وجاء قرار لاعبين فيراكروز بالإضراب عن اللعب، احتجاجا على عدم تلقي بعضهم رواتب منذ نحو 6 أشهر.

ويتذيل فيراكروز الدوري المكسيكي، ولم يحقق فوزا في 13 مباراة خاضها منذ بداية الموسم، فيما يحتل تيغريز المركز الثالث.