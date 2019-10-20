ووصف زيدان في لقاء صحفي عقب المباراة، أحداث اللقاء بالقول: "كانت انطلاقتنا في المباراة سيئة للغاية، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، وصنعنا في الشوط الثاني فرصا عديد، لكننا فشلنا في التسجيل وافتقدنا كل شيء".



وأضاف زيدان: "علينا المضي قدما، لقد واجهنا فريقا متحمسا كلفنا الكثير"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومبررا الخسارة، أوضح زيدان: "لم تكن المشكلة في اللاعبين، ولكنه يتوجب علينا اللعب كل ثلاثة أيام. لا أحب أن أقول إني قلق، لكن علينا التمتع بالاستمرارية إن أردنا الفوز ببطولة هذا الموسم".

وعن تأثير الإصابات في ريال مدريد على نتيجة مباراته مع مايوركا، قال زيدان: "الإصابات ليست عذرا، لدينا عناصر مميزة غير مصابة، عندما يحصلوا على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستوى لديهم".

وافتقد ريال مدريد في مباراته جهود كل من لوكا مودريش وغاريث بيل للإصابة، إضافة لإيدن هازارد الذي غاب بعد ولادة طفله الرابع.

وبدأ الضيوف بشكل واثق لكنهم صُدموا عندما انطلق لاجو جونيور من الناحية اليسرى وسدد بقدمه اليمنى لتمر الكرة من تيبو كورتوا نحو الشباك باتجاه القائم البعيد.

وكانت جماهير مايوركا في حالة نشوة كبيرة بعدها بقليل عندما اعتقد انتي بوديمير أنه عزز تقدم الفريق بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة مرت من كورتوا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.