وكانت المباراة النهائية الأخيرة لموراي، المصنف حاليا في المركز 243 عالميا، والعائد إلى الملاعب الصيف الماضي بعد غياب بسبب عملية جراحية في الورك خضع لها في يناير الماضي، في دورة دبي في مارس 2017 عندما توج باللقب.

وخضع الأسكتلندي (32 عاما) قبل 10 أشهر لجراحة صعبة في الورك تضمنت غرس قضيب اصطناعي يمتد إلى عظمة الفخذ، في تقنية أفضل من جراحات الورك التقليدية.

وكان مواري قد أعلن في يناير الماضي أنه سيعتزل اللعبة في العام 2019، لاسيما بعد خضوعه لجراحة لمعالجة آلام مزمنة في الورك.

لكن اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة 2012 وويمبلدون 2013 و2016)، عاد الصيف الماضي إلى منافسات الزوجي، لاسيما في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الغراند سلام، حيث خاض منافسات الزوجي المختلط مع الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

ويلتقي موراي في المباراة النهائية مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الفائز على الإيطالي الواعد جانيك سينير (18 عاما) 6-3 و6-2 ليبلغ النهائي الـ30 في مسيرته الاحترافية.

والتقى موراي وفافرينكا 19 مرة سابقا آخرها في دور الـ32 لدورة إيستروبن الإنجليزية عام 2018، عندما حقق البريطاني فوزه الحادي عشر على السويسري الفائز 8 مرات آخرها في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس عام 2017.