وفي انتظار حلول النادي الملكي ضيفا على ريال مايوركا لاحقا اليوم، منح الفرنسي أنطوان غريزمان (13) والأرجنتيني ليونيل ميسي (58) والأوروغوياني لويس سواريز (66) برشلونة فوزا مريحا على مضيفه.

وتصدر بطل الموسمين الماضيين الترتيب برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن ريال.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان السبت المقبل في "كلاسيكو" الدوري على ملعب كامب نو، لكن التوتر الحالي في إقليم كتالونيا دفع لإرجاء المباراة حتى 18 ديسمبر.

وعلى ملعب إيبوروا في مدينة إيبار التي وصلها لاعبو برشلونة عن طريق البر تفاديا للفوضى في مطار "أل برات"، بدأ المضيف بشكل أفضل، مع ضغط أكبر وتقدم هجومي في الدقائق العشر الأولى.

وعلى رغم أن هذه المحاولات بقيت دون تهديد يذكر على مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لكنها دفعت قطبي دفاع برشلونة الفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي للتدخل غير مرة.

وهدد إيبار مرمى برشلونة في الدقيقة 12، بتسديدة قوية من بيدرو ليون بالقدم اليسرى، لكنها كانت عالية عن العارضة.

ورد برشلونة سريعا بتسجيل الهدف الأول مستغلا خطأ دفاعيا من إيبار، إذ تمكن غريزمان من الانفراد على الجهة اليسرى بفضل كرة بعيدة المدى من لانغليه، بعدما سقط مراقِبه ظهير إيبار الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس.

وواصل المهاجم الدولي تقدمه نحو مرمى المضيف، ووضع الكرة بإتقان على يسار الحارس الصربي مارك دميتروفيتش، لامست قدمه وارتدت من القائم الأيمن، وتابعت طريقها الى داخل الشباك (13).

واستمر سيناريو الشوط الأول على حاله، بضغط هجومي دون خطورة تذكر، ومحاولات خجولة من برشلونة قامت بشكل أساسي على المهارات الفردية لقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تمكن في الدقيقة 31، من الانفراد بحارس إيبار بعد مراوغة متقنة لاثنين من مدافعيه.

وحاول الأرجنتيني أن يراوغ الحارس أيضا، وبدا أنه نجح في تخطيه، لكن الصربي تمكن وهو على الأرض، من وضع يده في مسار الكرة وإيقاف المحاولة بعدما تعثر ميسي بشكل طفيف أثناء المراوغة (31).

وبدأ برشلونة الشوط الثاني باستحواذ أفضل، وتمكن من هز شباك دميتروفيتش عبر سواريز بعد تبادل متقن للكرة مع ميسي. لكن الهدف ألغي بداعي وجود تسلل على المهاجم الدولي (49).

وعزز برشلونة تقدمه عبر ميسي قبل انقضاء ربع ساعة على بداية الشوط، بعد تعاون ثلاثي في منطقة جزاء إيبار، بمحاولة بدأت عبر سواريز، ومنه الى غريزمان الذي حول كرة ذكية الى الأرجنتيني المتقدم من الخلف دون رقابة، فلم يجد صعوبة في تحويها الى الشباك (58).

وعزز برشلونة تقدمه في الدقيقة 66، عندما أهدى ميسي سواريز الهدف الشخصي الثاني، بعد انفراد اللاعبين بشكل تام إثر تمريرة بينية متقنة من غريزمان. وأنهى الأرجنتيني المحاولة بتمريرة على طبق من ذهب لزميله وصديقه الأوروغوياني الذي أودع الكرة في المرمى الخالي.

واقترب سواريز من تحقيق الـ "هاتريك" في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، مرت قريبة من القائم الأيسر.