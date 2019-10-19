وسجل دي ماريا الهدفين في الدقيقتين 15 و21، وأضاف البديل العائد من الإصابة كيليان مبابي الثالث في الدقيقة 88، وصنع الرابع للأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي (90+1).

وهو الفوز الرابع على التوالي لباريس سان جرمان والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق خمس نقاط أمام نانت الذي يحل ضيفا السبت على متز، في حين تجمد رصيد نيس عند 13 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.

وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار، والذي سيتواصل حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ودّية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد، فيما جلس الأوروغوياني إدينسون كافاني، الغائب عن الملاعب منذ 25 أغسطس الماضي، على مقاعد البدلاء على غرار الإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس.

وحاول الضيوف التسجيل منذ البداية وحرمهم الحارس الأرجنتيني والتر بنيتيز من هدف محقق بتصديه لثلاث تسديدات متتالية، بدأها بريسنيل يمبيمبي صدها الأرجنتيني لتصل إلى الإسباني أندير هيريرا فسددها بدوره من مسافة قريبة ردها الحارس ببراعة، فتهيأت أمام مواطنه أنخل دي ماريا حاول وضعها على يمينه لكنه ارتمى عليها بنجاح (3).

وافتتح دي ماريا التسجيل في الدقيقة 15 بعد مجهود فردي حيث تقدم بالكرة من خلف خط منتصف الملعب بعد تمريرة من مواطنه إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، فانفرد بالحارس وسدد على يساره.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني من كرة ساحرة لعبها بيسراه من فوق الحارس على إثر تمريرة متقنة من زميله البلجيكي توما مونييه (21).

وقلص الكاميروني أغناطيوس كاناغو الفارق من تسديدة قوية إثر استغلاله خطأ دفاعيا في تشتيت الكرة من ماركينيوس (67).

وشهدت الدقيقة 74 تحولا جذرياً في المباراة، إذ رفع الحكم فرانسوا لوتيكسييه البطاقة الصفراء الثانية في وجه ويلان سيبريان لتتوقف المباراة لدقيقتين عاد بعدها إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" ليقرر طرد كريستوف هيريلي من المارتينيك لضربه الأرجنتيني لياندرو باريديس بدون كرة ليكمل نيس المباراة بتسعة لاعبين.

وأشرك مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل مبابي في الدقائق السبع الأخيرة لزيادة الضغط الهجومي على أصحاب الأرض وكان له ما أراد بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء (88)، وتمرير كرة حاسمة لإيكاردي الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك للمرة الرابعة (90+1).

ولم يشارك اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع حامل لقب الدوري الفرنسي منذ إصابته نهاية شهر أغسطس الماضي إلا أمام بوردو (1-صفر) في الدوري المحلي وغلطة سراي (1-صفر) في دوري أبطال أوروبا لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، قبل أن يعود للراحة من جديد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حينما فاز فريقه السبت على أنجيه (4-صفر).

وتستكمل المرحلة السبت فيلعب ليون مع ديجون، ونيم مع أميان، ومتز مع نانت، وأنجيه مع بريست، ونيس مع مونبيليه، وتولوز مع ليل، وتختتم الأحد بلقاءات بوردو مع سانت إتيان، وموناكو مع رين، ومرسيليا مع ستراسبورغ.