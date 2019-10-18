وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميرور" لقاء بين زيدان وبوغبا، قرب أحد الشواطئ بمدينة دبي، خلال الأيام الماضية، وظهر الاثنان منهمكان بنقاش ما.

وكان بوغبا قد حضر لدبي قبل أسابيع، للتعافي من إصابته، بينما جاء زيدان للمدينة الإماراتية ليلقي كلمة في مؤتمر الذكاء الصناعي في الرياضة، والذي يقام في دبي.

واستغل الاثنان فترة التوقف الدولي، وتوقف المنافسات المحلية، لزيارة دبي، واللقاء معا، مما أثار تكهنات حول سبب اللقاء.

وأشارت أنباء خلال الصيف الماضي، إلى رغبة زيدان الكبيرة، بضم بوغبا لناديه ريال مدريد الإسباني، ولكن الانتقال لم يتم بسبب اختلاف إدارة النادي الملكي مع نظيرتها في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتهرب زيدان من الإجابة عن سبب لقائه ببوغبا في دبي قائلا: "لن أخبركم بماذا تحدثنا.. نحن نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل".

ومن ناحيته أكد مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي غونار سولشاير، أنه "ليس لديه أي مشكلة" حول لقاء بوغبا بزيدان حلال زيارتهم لدبي.

وتكهن عدد من مشجعي كرة القدم أن يكون لقاء الفرنسيان، تمهيدا لإتمام انتقال بوغبا للعاصمة الإسبانية الصيف المقبل.