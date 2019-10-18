وبات أومتيتي، المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018، جاهزا لخوض مباراة فريقه مع مضيفه إيبار السبت المقبل، في المرحلة التاسعة من الدوري.

وتلاحق لعنة الاصابات أومتيتي (25 عاما)، إذ تعرض قبل عام تقريبا لإصابة في الركبة اليسرى، فقرر أن يعالجها بدون أن يخضع لعملية جراحية.

وبعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر 2018، أصيب مرة أخرى، وغاب حتى مطلع العام الحالي.

وأبعدت الإصابات المتتالية أومتيتي عن الملاعب، بعد أن كان يصنف ضمن أفضل المدافعين في العالم قبل عامين.

وخسر لاعب ليون السابق مركزه الأساسي في دفاع النادي الكتالوني ومنتخب بلاده على السواء، لصالح مواطنه كليمان لانغليه.

وتعرض أومتيتي في اصابته الأخيرة لكسر في مشط القدم اليمنى خلال تمارينه مع منتخب فرنسا، فغادر المعسكر التدريبي.