وفسرت منابر إعلامية الصورة على أنها تعبر عن دعمه لتركيا في المعارك التي تخوضها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وتداولت وسائل الإعلام التركية، ومنها وكالة "الأناضول" الحكومية، على نطاق واسع الخميس أن رامي بدل صورته الشخصية على إنستغرام لينشر الصورة المذكورة، مفسرة ذلك على أنه تأييد لحركة مماثلة قام بها لاعبو المنتخب التركي في مباراتيهما الأخيرتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد ألبانيا الجمعة وفرنسا الإثنين، دعما لجيش بلادهم.

وبدأت القوات التركية مدعومة بفصائل سورية موالية لها، هجوما على مناطق سيطرة المسلحين الأكراد في شمال سوريا في التاسع من أكتوبر الحالي.

لكن الصورة العائدة لرامي "تم التقاطها في يوم توقيع عقده" مع النادي التركي في 27 أغسطس الماضي، و"لا تحمل أي دلالة سياسية"، بحسب ما أكد محامي اللاعب في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، التي نشرت الخبر قبل أن تقوم بإلغائه.

كما أكد اللاعب في شريط مصور نشر عبر حساباته على مواقع التواصل، أن الصورة المثيرة للجدل نشرت "قبل أكثر من شهر"، أي قبل انطلاق العملية التركية في الشمال السوري.

وأظهرت لقطات عدة متداولة على إنستغرام أن رامي سبق له أن نشر فعلا هذه الصورة قبل بدء العملية العسكرية.

وكان مسؤولون أتراك قد أعربوا الثلاثاء عن دعمهم للاعبي المنتخب الوطني الذين أدوا التحية العسكرية، علما بأن الاتحاد الأوروبي للعبة قرر فتح تحقيق في ذلك على خلفية وجود "استفزاز سياسي".