والثلاثاء أعلن الاتحاد تأجيل مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك ضمن الدوري المحلي، لأسباب أمنية، وقال في بيان: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق".

إلا أنه الأهلي المتصدر برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، قال الخميس إنه يرفض لعب أي مباريات أخرى قبل مواجهة الزمالك صاحب المركز الثاني بالشراكة مع المقاولون العرب وبيراميدز، برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وقال بيان الأهلي إن النادي "يحترم تماما الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، مثلما جرى في الموسم الماضي".

وتابع: "لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها"، وطالب بـ"أن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية".

وكان الاتحاد أعلن الثلاثاء أيضا، أنه قرر تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام السبت بدلا من مباراة القمة.

وعانى الدوري المصري الموسم الماضي حالة غير مسبوقة من عدم الانتظام، علما أنه أقيم في عام كامل، وتسعى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة إلى تفادي وقوع الفوضى خلال الموسم الجاري.