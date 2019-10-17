وتحدث ميسي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن البداية المتعثرة له هذا الموسم مع برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق.

وقال صاحب الـ32 عاما: "تعتقد أنك بخير وأنه باستطاعتك القيام بالكثير من الأمور التي كنت تقوم بها في السابق، لكن قواعد الجسم تقول العكس".

وأضاف: "هناك ظروف تتحكم في جسم وصحة الإنسان، لذلك يجب أن تكون حذرا في العناية بها. هذه التغيرات تتطلب التكيف معها وتحتاج استعدادات وتداريب مختلفة"، في تكرار لتصريحات أدلى بها سابقا، وصدمت محبيه بعدما كشفت أن نهاية مسيرته تقترب.

وسأل صحفيو "ماركا" عن المدة التي ينوي فيها النجم الأرجنتيني الاستمرار في عالم المستديرة قبل الاعتزال، فأجاب ميسي بالقول: "سأكتشف ذلك مع مرور الوقت، هذه الأمور سأردكها بنفسي مع تقدم الأعوام. إلى حدود الساعة أشعر بأنني في حالة جيدة للاستمرار".

ولدى سؤاله عن الفرق بين برشلونة تحت قيادة جوسيب غوارديولا والفريق ذاته مع إرنستو فالفيردي، قال "البرغوث" إن الأمر "مختلف كثيرا".

وأضاف: "الحقيقة أن وقتا طويلا مضى منذ تلك الفترة التي كان فيها غوارديولا معنا. هناك العديد من اللاعبين الجديد، مما يعني أن الفريق تغير ويواصل التحول كل سنة".

وتسلم ليونيل، الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم، للمرة الثالثة تواليا والسادسة في مسيرته الاحترافية.

وأنهى "البرغوث" موسم 2018-2019 مع 36 هدفا لصالح الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، متقدما بثلاثة أهداف على نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.