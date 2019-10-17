ولم يتماثل الفرنسي بطل مونديال روسيا 2018 للشفاء تماما من إصابة في الكاحل تعرض لها في يوليو الماضي، إذ ابتعد لفترة عن صفوف فريقه والمنتخب، قبل أن يعود بشكل وجيز ويبتعد مجددا.

أما دي خيا، فتعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى بمباراة منتخب بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وقال سولسكاير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرض بول لإصابة، عاد وعمل بجهد. لعب مباريات عدة وربما خاضها برغم الألم".

وتابع: "خضع لفحص بالأشعة بعد مباراة أرسنال في 30 سبتمبر ضمن المرحلة السابعة، وربما يحتاج لمزيد من الأسابيع للراحة، لذا نأمل ألا يغيب طويلا، ولكنه لن يلعب هذه المباراة" في إشارة الى موقعة ليفربول، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وبشأن دي خيا، أوضح سولسكاير أنه يحتاج للخضوع الى فحوص إضافية وصور أشعة "لكن أعتقد أنه سيكون خارج (تشكيلة مباراة الأحد). هذا ما بدا عليه الأمر بالتأكيد ليل أمس".

وفي حين حاذر سولسكاير من اتخاذ موقف قطعي بشأن الحارس الدولي الإسباني، كان الموقع الإلكتروني لفريقه أكثر جزما، بإشارته الى أن صاحب الرقم 1 في الفريق "استبعد من المباراة المرتقبة في أولد ترافورد".

في المقابل، ألمح سولسكاير إلى إمكانية عودة المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والظهير الأيمن آرون وان بيساكا إلى الفريق ضد ليفربول.

ويعاني فريق "الشياطين الحمر" هذا العام، إذ يحتل المركز 12 برصيد 9 نقاط فقط من سبع مباريات، متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (8 انتصارات في 8 مباريات).