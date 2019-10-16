وتأتي الخطوة على خلفية الاضطرابات التي تشهدها مدينة برشلونة، احتجاجا على الحكم الصادر بحق 9 من قادة الحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا بالسجن لفترات طويلة.

والمباراة المقررة بين العملاقين الإسبانيين مجدولة في 26 أكتوبر الجاري بالمرحلة العاشرة من "الليغا"، على ملعب "كامب نو" ببرشلونة، فيما تسعى الرابطة إلى نقلها لملعب "سانتياغو بيرنابيو" في مدريد.

وأفادت الرابطة أنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو الى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

ويتصدر ريال مدريد جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي برشلونة ثانيا وله 16 نقطة، وذلك بعد 8 جولات من الدوري الإسباني.

والأربعاء بدأ آلاف الأشخاص مسيرة على الأقدام في عدة بلدات في كتالونيا، احتجاجا على الحكم الصادر بحق قادة الحركة الانفصالية، وحث المنظمون المتظاهرين على أن يكونوا سلميين، بعد ليلتين من أعمال الشغب في برشلونة بسبب قرار المحكمة العليا.

وانطلقت 5 مسيرات الأربعاء، بهدف التجمع في العاصمة الكتالونية يوم الجمعة، فيما واصلت الاحتجاجات عرقلة حركة المرور في برشلونة، وأضرب الطلاب في الإقليم المضطرب.

وعادة ما كانت مسيرات الحركة الانفصالية الكتالونية غير عنيفة، لكن أسفرت ليلتان من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين عن إصابة أكثر من 200 شخص.