وأشار الاتحاد في بيان: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق".

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد طلب شفهيا تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، لتقام يوم 24 أكتوبر الجاري.

واعترض النادي الأهلي على طلب الزمالك، خصوصا أن مباراة القمة ستقام يوم 19 أكتوبر الجاري، أي قبل مواجهة الزمالك بخمسة أيام.

ونقل موقع "فيلغول" عن مصدر في اتحاد الكرة المصري، قوله إن مسؤولي الاتحاد "استنفدوا كل الحلول، لكن سلطات الأمن تمسكت بالتأجيل"

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "حاولنا إقامة لقاء القمة وتمسكنا بأمل إقناع سلطات الأمن بإقامة المباراة قبل صدور قرار التأجيل. عرضنا إقامة اللقاء في ملعب برج العرب دون حضور الجمهور حتى لا نؤجل المباراة لنفي بوعد انتظام المسابقة لكن الأمن تمسك بقراره".

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ9 نقاط جمعها من 3 مباريات، بفارق نقطتين عم كل من بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك.

وأضاف الاتحاد أنه قرر تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام السبت بدلا من مباراة القمة.

وقال في بيان: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح، وتفاديا لأي تأجيلات أخرى قررت لجنة المسابقات عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر بملعب السلام".