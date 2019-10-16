وذكر النادي الملكي في بيان نشره على موقعه: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تبين أن اللاعب يعاني من كدمة في عضلات الفخذ اليمنى"، وفق ما نقلت صحيفة "آس".

وسببت إصابة مودريتش قلقا كبيرا لدى الريال خاصة أنها جاءت قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة في 26 أكتوبر الحالي، خلال منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وخضع لاعب خط الوسط الكرواتي لاختبارات طبية عقب عودته إلى إسبانيا، واستبعدت هذه الفحوصات تعرضه لإصابة خطيرة، الأمر الذي سيجعل زين الدين زيدان، مدرب المرينغي بمنحه راحة في مباراة مايوركا، ليكون في الحالة الطبيعية لمواجهة غلطة سراي، خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا وبعدها مباراة الكلاسيكو.