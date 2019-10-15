وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية لكل منهما لكن الصلابة الدفاعية وتألق الحارسين، وكذلك التسرع في اللمسات الأخيرة في بعض الفرص، حال دون التسجيل ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط وتراجع للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان التي تصدرت اليوم عقب فوزها على سنغافورة بنتيجة 1-3، فيما ارتفع رصيد المنتخب الفلسطيني إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز الثالث.

وكانت المباراة تاريخية، حيث جمعت الفريقين لأول مرة في الضفة الغربية المحتلة، وشهدت حضور نحو 300 صحفي وصحفية.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، نوه خلال مؤتمر صحفي، بحجم الضغط على الملعب من الجماهير الراغبة في حضور المباراة، والتي فاق عددها سعة الملعب بحوالي أربعة أضعاف.

ووصف الرجوب وصول المنتخب السعودي إلى الأراضي الفلسطينية بأنه "إنجاز بطعم الفوز".

وكان لاعبون من المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم زاروا، الاثنين، المدينة القديمة في القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

ونقلت "فرانس برس" عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم " والله هذا أجمل يوم في حياتي والحقيقة الواحد صعب إنه يعبر عن مشاعره.. أنا أحمد الله... إنه يسر لي إني أكون اليوم في المسجد الأقصى وإني أصلي ركعتين".

كما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفدا من البعثة الرياضية السعودية في مقر الرئاسة الفلسطينية، معبرا عن ترحيبه بوصول المنتخب السعودي إلى الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى.