وأكد هذا التتويج بأن مدفيديف الذي كان يخوض سادس نهائي تواليا له مرشح بقوة للانضمام إلى نادي الثلاثة الكبار المؤلف من المخضرمين السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

واحتاج مدفيديف إلى 74 دقيقة لتحقيق أول فوز له على منافسه في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

بدأ مدفيديف المباراة بقوة بفوزه بإرساله ثم نجح في كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-صفر ثم 3-صفر.

ورد الألماني التحية بكسر إرسال الروسي مقلصا الفارق الى 3-2 قبل أن يحتفظ كلا اللاعبين بإرساله ويفوز مدفيديف بالمجموعة الأولى.

وجاء سيناريو مطلع المجموعة الثانية مماثلا عندما تقدم الروسي 2-صفر ثم كسر إرسال زفيريف مجددا في الشوط الرابع ليسحمها بسهولة 6-1.

وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الست الأخيرة التي شارك فيها منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالث البطولات الأربع الكبرى، وآخرها فلاشينغ ميدوز عندما خسر أمام الإسباني رافايل نادال، وتوج بثلاثة القاب في سينسيناتي (أول لقب له في دورات الماسترز)، وسان بطرسبورغ واليوم في شنغهاي في حين سقط في نهائي واشنطن، ومونتريال بالاضافة الى فلاشينغ ميدوز.

كما بات مدفيديف اللاعب الاكثر تحقيقا للانتصارات في المباريات هذا العام مع 59 فوزا. وبفضل هذا الفوز، سيرتقي مدفيديف إلى المركز الثالث عالميا في التصنيف الجديد الاثنين على حساب فيدرر.

وقال مدفيديف "يا لها من امسية. اعتقد بان الملعب كان ممتلأ عن اخره وانتم (متوجها الى الجمهور) كنتم سندا كبيرا لي منذ مباراتي الاولى هنا".

وأضاف "لقد منحتمونني الحيوية اللازمة للفوز بهذه الدورة. شكرا جزيلا، ستبقى شنغهاي مكانا مميزا في قلبي".

اما زفيريف الذي يعتبر من الجيل الجديد المرشح لخلافة الثلاثي الكبار الى جانب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فقال متوجها بكلامه الى مدفيديف "كما قلت بالامس، انت على الارجح افضل لاعب في العالم حاليا، الطريقة التي تلعب بها مدهشة".

وكان تسيتسيباس اخرج الصربي ديوكوفيتش المصنف اول في الدور ربع النهائي في هذه الدورة، بينما اطاح زفيريف بفيدرر في الدور ذاته. اما نادال فلم يشارك لاصابة في رسغه.

واذا كان مدفيديف ضمن المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع افضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم في المقررة في لندن من 10 الى 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فان زفيريف لم يضمن في المقابل مشاركته.

ويحتل زفيريف المركز السابع عالميا امام الايطالي ماتيو بيريتيني لكن تبقى دورة اضافية ضمن دورات الماسترز للالف نقطة وتحديدا في باريس من 28 الحالي الى 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وبالتالي فكلاهما مهدد بفقدان مركزهما من قبل خمسة لاعبين وهم الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت، البلجيكي دافيد غوفان، الايطالي فابيو فونييني، الياباني كي نيشيكوري والفرنسي غايل مونفيس.

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