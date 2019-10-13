استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفدا من البعثة الرياضية السعودية في مقر الرئاسة الفلسطينية، معبرا عن ترحيبه بوصول المنتخب السعودي الى الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الرئيس الفلسطيني قوله مخاطبا أعضاء البعثة: "نفتخر بهذه الزيارة ونعتز بها ونشعر أنها تجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والمملكة العربية السعودية".

وأضاف "أن الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين البلدين، ليس جديدا، فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي".

وتابع: "لم نشعر أبدا إننا طرفان، دائما وأبدا يقولون لنا: نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الأمور لم نكن نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي".

وتأتي مباراة السعودية - فلسطين التي ستجري الثلاثاء المقبل على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام من ضواحي القدس الشرقية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.