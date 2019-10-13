واحتلت سيارتا مرسيدس الصف الثاني، إذ تقدم فالتيري بوتاس على لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام الذي حل رابعا.

وتأجلت التجارب التأهيلية، السبت، بسبب الإعصار هاجيبيس، وهو أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود. ومن المقرر أن ينطلق السباق الساعة 2:10 مساء بالتوقيت المحلي (05:10 بتوقيت غرينتش).

وأقيمت التجارب التأهيلية التي تحدد مكان كل سائق عند الانطلاق الساعة العاشرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) فيما أُلغيت التجارب الحرة الثالثة.