ومن المقرر إقامة المباراة في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على ملعب فيصل الحسيني المجاور لمدينة القدس.

يذكر أن الأخضر يتصدر المجوعة الثالثة للتصفيات القارية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023م ، التي تضم كلا من سنغافورة وفلسطين وأوزباكستان واليمن، برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله مع المنتخب اليمني بهدفين لكل منتخب ثم الفوز بثلاثية أهداف دون مقابل على المنتخب السنغافوري.

وكان قد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته خوض مباراته ضد منتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني.