وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 19 نقطة عقب سبع مباريات بينما تأتي السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة عقب فوزها الساحق 4-صفر في مالطا.

وتحتل رومانيا المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تغلبها 3-صفر على جزر الفارو في وقت سابق السبت. وتملك النرويج عشر نقاط.

ومنح ساؤول نيجيز المنتخب الإسباني، بقيادة المدرب روبرتو مورينو، التقدم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في بداية الشوط الثاني لكن الحارس كيبا أريزابالاجا تسبب في ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعد تدخل ضد عمر العبدولي.

وأرسل كينج، الذي أضاع فرصة واضحة للتعادل قبلها بلحظات مع زيادة النرويج ضغطتها، الحارس كيبا في الاتجاه الخاطئ ليعدل النتيجة ويمنح منتخب بلاده فرصة للمنافسة على التأهل.

وصنع سيرجيو راموس التاريخ بتجاوزه إيكر كاسياس ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع إسبانيا عبر العصور برصيد 168 مباراة دولية لكنه حصل على إنذار وهو ما يعني إيقافه في مواجهة الفريق خارج أرضه أمام السويد يوم الثلاثاء المقبل.

واقترب لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز مرتين من تعزيز الفارق قبل ركلة الجزاء، التي سجل منها كينج قبل النهاية، حيث سدد في العارضة من خارج المنطقة وسدد لاحقا في القائم.

وقال راموس قائد اسبانيا "للأسف لم نفز بالمباراة لكن من الصعب اللعب أمام فريق يدرك أفراده أنهم سيصبحون خارج إطار المنافسة إذا ما خسروا.

"(النرويج) لعبت على نقاط قوتها في المراحل الأخيرة من اللقاء ووضعت أكبر اللاعبين حجما في منطقة الجزاء".