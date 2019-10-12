وأقيمت المباراة الودية، الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، دون نقل تلفزيوني بناء على رغبة المدير الفني لمصر شوقي غريب الذي أراد فرض أجواء السرية على طريقة لعبه، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

لكن أحداث المباراة الغريبة لفتت أنظار الصحف المصرية، حيث أقيم اللقاء على 3 أشواط مدة كل واحد منه 30 دقيقة، حسبما أفاد موقع "بطولات".

وأجرى المديران الفنيان للمنتخبين 10 تغييرات لكل فريق، في عادة متعارف عليها بالمباريات الودية.

لكن الغريب أن حكم اللقاء محمد معروف أشهر البطاقة الحمراء مرتين للاعبين مصري وجنوب أفريقي، إلا أن المديرين الفنيين أشركا لاعبا بديلا في كل حالة، حتى يقام اللقاء بالعدد الكامل، 22 لاعبا على أرضية الميدان.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها الشهر المقبل في مصر بمشاركة 8 منتخبات.

وتحمل هذه البطولة أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة، إذ أن المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.