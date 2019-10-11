ووفقا للجدول المعدل الذي أصدره المنظمون ستقام التجارب التأهيلية الساعة العاشرة صباح الأحد ( 1:00 ليلا بتوقيت غرينتش) بدلا من موعدها الأساسي يوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (6:00 صباحا بتوقيت غرينتش).

ولن تقام التجارب الحرة الثالثة فيما سينطلق السباق يوم الأحد في موعده المحدد الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي ( 5:10 صباحا بتوقيت غرينتش).

ووطأت الفورمولا 1 اليابان تحت الروزنامة الرسمية للبطولة للمرة الأولى عام 1976 في حلبة فوجي، التي استضافت سباق العام التالي أيضاً، قبل أن تغيب اليابان عن الروزنامة.

لكنها عادت عام 1987 على حلبة سوزوكا، التي استضافت الجولة اليابانية لمدة 20 موسماً متتالياً، وفقا لموقع "أتوسبورت الشرق الأوسط".

وفي عام 2007 عاد السباق إلى حلبة فوجي، التي خضعت لإعادة تصميم وترميم، وبعد سباق ثانٍ في فوجي عام 2008، عاد السباق إلى سوزوكا في 2009 كجزء من اتفاق على مداورة استضافة جائزة اليابان الكبرى بين مالكي حلبتي فوجي وسوزوكا المتنافسين تاريخياً تويوتا وهوندا.

لكن في يوليو 2009، أعلنت تويوتا أنها لن تستضيف السباق في فوجي عام 2010 وما بعد بسبب الأزمة المالية العالمية، لتستضيف بذلك سوزوكا جائزة اليابان الكبرى منذ عام 2009 وحتى يومنا هذا