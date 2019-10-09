ونقلت صحيفة "الأهرام" على موقعها الإلكتروني عن مصدر بالنادي الأهلي قوله: "فكرة التأجيل مرفوضة من الأساس، وكيف نتحدث عن موسم مختلف ودوري منتظم، ثم نجد من يطالب بتأجيل مباراة دون وجود داع لذلك".

وأضاف المصدر قائلا: "يجب علينا أن نتلافى ما حدث من أخطاء في الموسم الماضي، بما كلّف الكرة المصرية الكثير، وما زلنا نعاني من آثاره السلبية حتى الآن، ولابد من أن نتعلم من أخطاء الماضي".

ولفت المصدر إلى أن أي تأجيل لأي مباراة سيمنح الدافع لأي ناد آخر لطب التأجيل، الأمر الذي يفرض ضرورة الالتزام بالجدول الموضوع مسبقا، بغض النظر عن المبررات.

وطلب رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، تأجيل المباراة مع الأهلي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي، إعادة مباراة إياب الدور المؤهل لدور مجموعات أبطال أفريقيا مع جينيراسيون السنغالي.