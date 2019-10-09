وقالت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" إن أليغري سيوافق على تدريب مانشستر يونايتد، فقط إذا تم تعيينه في الأسابيع الثلاثة القادمة.

ويواجه مدرب "الشياطين الحمر" الحالي، النرويجي أولي غونار سولشاير، ضغوط كبيرة، بعد بدايته السيئة جدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق سولشاير انتصارين فقط من 8 مباريات في الدوري، مما وضعه في المركز الـ12 بالدوري، وأمام عاصفة كبيرة من الانتقادات.

ولا يدرب أليغري حاليا أي ناد في أوروبا، وذلك بعد إقالته من تدريب يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، بعد أن حقق مع النادي 5 ألقاب دوري، وقادهم لنهائيي دوري أبطال أوروبا.

وتقول مصادر بريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد بدأ صبرها "بالنفاد" مع المدرب النرويجي سولشاير، وقد تفكر بإقالته وسط الموسم.

ومع "مهلة" أليغري، قد يكون على إدارة النادي التحرك بسرعة للتعاقد مع المدرب الإيطالي المحنك، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم.